Utdeling av Nobels fredspris

Nobels fredspris for 2019 deles ut i Oslo til Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali som får prisen fordi han i 2018 greide å slutte fred med nabolandet Eritrea etter flere tiår med konflikt.

I Stockholm deles de øvrige Nobelprisene ut.

Politiet etterforsker funn av død mann ved Sola Lufthavn

Politiet vil ha tips etter at en mann ble funnet død mandag på Rægestranden ved Stavanger lufthavn i Sola kommune. De anser dødsfallet som mistenkelig.

Politiet fikk melding fra turgåere som hadde funnet en død mann like etter klokken 16 mandag.

Granskningsrapport om Mattilsynet er klar

KPMGs publiserer sin gransking av Mattilsynet som ble satt i verk etter at inspektører leverte en feilaktig rapport etter tilsyn hos pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås i Sandnes.

Kort tid etter avsløringen gikk Harald Gjein av som direktør for Mattilsynet, etter at tilsynets troverdighet hadde blitt trukket i tvil.

Folkemordsak mot Myanmar i Haag

Myanmar er klaget inn for Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag for folkemord på den muslimske rohingya-minoriteten. Det er Gambia som fremmer saken på vegne av Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC).

Aung San Suu Kyi skal selv forsvare landets opptreden.

Ny studie om Grønlands innlandsis

Et internasjonalt team på nesten 100 polarforskere presenterer i tidsskriftet Nature en omfattende studie av issmeltingen på Grønland.

I sommer advarte FN advarer om økt faren for smelting av innlandsisen etter hetebølgen som preget Europa.