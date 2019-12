Nyheter

Babcock har lovet å sette inn flere ambulansefly

I helgen ble kjent at Babcock har satt fem av de nye ambulanseflyene på bakken på grunn av tekniske problemer. Selskapet har mandag lovet å hente fly fra Sverige for å dekke opp.

Universitetssykehuset i Nord-Norge har meldt om åtte uønskede hendelser i løpet av ett døgn som følge av problemene.

Hvem får kontrakt på Bergensbanen og Vossebanen?

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik kunngjør hvem som tildeles kontrakten for Bergensbanen og Vossebanen. Den valgte operatøren får kontrakt for en periode på inntil elleve år og skal starte opp trafikken fra desember 2020.

I de to tidligere tildelingene fikk svenske SJ og britiske Go Ahead tilslaget i stedet for norske VY.

Ukraina-toppmøte i Paris

Ledere fra Tyskland, Frankrike, Ukraina og Russland møtes i Paris for å fortsette på oppgaven med å løse konflikten i Øst-Ukraina. Møtet blir det første mellom de fire landene siden 2016.

Prorussiske separatister og ukrainske regjeringsstyrker har vært i væpnet konflikt i østlige Ukraina siden 2014.

Dom i saken mot Cissi Walin

Det faller dom i saken mot den svenske medieprofilen Cissi Wallin. Hun tiltalt for ærekrenkelser etter offentlig å ha beskyldt journalist Fredrik Virtanen for voldtekt.

Aktor har bedt om betinget fengsel.

Krisemøte i Sydney om skogbranner

Delstatsforsamlingen i New South Wales i Australia holder krisemøte om de mange skogbrannene i landet og konsekvensene de har for bestanden av koalabjørner.

Tørke og vind har ført til omfattende skogbranner myndighetene sier vil pågå i flere uker framover.