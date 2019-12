Buss og trailer skrenset IKKE i autovernet på Ørskogfjellet – her er sannheten

Nyheter

Politiet meldte mandag ettermiddag i 17-tida om full stans i trafikken på Ørskogfjellet etter at en buss og en trailer skulle ha skrenset og havnet i autovernet.

Det viste seg imidlertid at innringeren hadde tatt feil av Ørskogfjellet og Strandafjellet - det var på Strandafjellet at et uhell hadde skjedd. Det opplyser operasjonssentralen til Rbnett.

Det var heller ikke riktig at buss og trailer hadde skrenset. Det som hadde skjedd, var at en personbil hadde sklidd inn i trailer.

Det ble ikke meldt om skader på materiell eller personer etter hendelsen, skriver politiet på twitter.

Glatt i hele fylket

Politiet advarer generelt om glatte veger: «Det meldes om trafikkuhell i hele fylket. Det er mange glatte veier og bilistene må derfor påse at kjøretøyet har gode dekk og kjøre etter forholdene,» skriver de på twitter.