Frelsesarmeen i Molde vil gjøre jula litt lettere for dem som har det vanskelig: – Det er mange hjerteskjærende historier

Det er et like sikkert juletegn som nissen, snø og ribbe eller pinnekjøtt. De svarte grytene som dukker opp i bybildet og på kjøpesentrene. Frelsesarmeens julegryte. Det er hovedinntektskilden til Frelsesarmeens velferdsarbeid, og legger føringer for hele det kommende året.