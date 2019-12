Barnehagen skal bli supersmart

Nyheter

Lillekollen barnehage ble i sommer vedtatt som en del av Smart Molde-satsingen (se egen sak), med mål om å være et «lite testområde for bærekraftig boligområde med sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft». Onsdag kveld møtte rundt 50 mennesker opp til workshop i anledning nye Lillekollen barnehage. Tidligere har ansatte og foreldre hatt workshop. Molde kommune skal rive de to nordligste byggene, og erstatte dem med et nytt barnehagebygg for 150 barn. Bjørsito-bygningen skal renoveres.