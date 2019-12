Ung jente påkjørt i gangfelt i Frænavegen

Nyheter

Skadeomfanget er ukjent, men jenta skal ha kommet seg hjem ved egen hjelp.

– Vi vet egentlig lite om hva som har skjedd. Det ble ettermeldt til oss etter at vi fikk kontakt med jentas mor. Vi har forstått at jenta kom seg hjem sjøl, men at det er sendt ambulanse slik at hun blir sjekket av helsepersonell, sier politiets operasjonsleder Erik Dyb.

Politiet har også hatt kontakt med bilføreren som skal ha kjørt på jenta.

– Det var ikke slik at bilfører stakk av fra hendelsen. Ifølge vitner skal bilfører ha stoppet og hadde kontakt med jenta før føreren kjørte videre. Men dette ble ikke meldt inn til oss på det tidspunktet. Vi har hatt kontakt med bilfører i ettertid, og gjør videre etterforskning for å kartlegge situasjonen, sier Dyb.

Saka oppdateres