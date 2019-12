Uten strøm på Otrøya og Batnfjordsøra

Nyheter

Istad Nett melder torsdag formiddag om strømbrudd på Otrøya og på Batnfjordsøra.

Ved 10-tida torsdag formiddag er 124 abonnenter mellom Opstad og Midsund sentrum uten strøm, opplyser vakthavende Rune Solberg ved Istad Netts driftssentral.

- Vi jobber med saka. Tidligere i dag var vel 550 abonnenter uten strøm, de fleste har nå fått strømmen tilbake. Vi vet ennå ikke hva årsaken er, men søker oss fram strekning for strekning. Vi regner med at det er snakk om et tre som har falt over linja, sier Solberg.

Også på Batnfjordsøra er det strømbrudd, det gjelder om lag 30 abonnenter, ifølge Solberg.

Her er det en strømfase som har falt ned over en transformator som har skapt problemer.