Nei til redskapshus i boligområde

Planutvalget avslo enstemmig søknaden fra Jan Ole Dyrhaug om dispensasjon fra planformål friområde for å bygge et 135 kvm. stort redskapshus på eiendommen 164/319 i boligområdet Buråket. Bygget er tenkt plassert på et areal som søkeren har fått kjøpe tidligere fra et tilliggende friområde.

Ble enige

I utgangspunktet var det ulike syn i utvalget på saka, men diskusjonen endte med at politikerne ble enige om avslag, slik rådmannen hadde anbefalt.

Stian Teistklub mente (H) at utbyggingen kunne bli en forskjønnelse, slik området framstår i dag.

Kari Nergård (Ap) syntes det omsøkte bygget ville bli i overkant stort midt i et boligområde.

Ragnvald Olav Eide (V) sa seg enig med rådmannens innstilling, men var forundret over at en del av et friområde var blitt solgt.

Rådmannens syn

Rådmannen peker på at området er regulert til friområde, og en dispensasjon som omsøkt vil sette planformålet vesentlig til side. Fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Høringer

Fylkesmannen har klart frarådet dispensasjon, og ville ha vurdert å klage på et ja-vedtak.

Nabovarsel er utsendt, men ingen merknader har kommet inn fra tilgrensende naboeiendommer.

Eide kommune har mottatt henvendelser fra beboere i nabolaget: Rabben bomiljøforening har fått inn flere bekymringsmeldinger fra naboer i forbindelse med at søker har fått kjøpt friområde, og kommende byggeplaner. De mener at omsøkte tiltak kan medføre økt trafikk av større kjøretøy som traktor med utstyr, i et område som i tillegg til boligeiendommer består av barnehage, kommunale eiendommer, sykkel- og skoleveg, ifølge saksdokumentet.