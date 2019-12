Migrenemedisin blir billigere

Nyheter

– Jeg er svært glad for at norske pasienter med kronisk migrene får tilgang til Aimovig på blå resept fra 9. desember. Prisforhandlingene har gjort at pasientene får medisinen raskere enn hvis det skulle bli behandlet av Stortinget. Dette viser at prisforhandlinger er et viktig verktøy for å kunne oppnå en akseptabel pris for nye legemidler, sier helseminister Bent Høie (H).

For at en pasient skal kunne få legemiddelet på blå resept, må det søkes om individuell stønad til Helfo. Søknaden skal komme fra spesialist i nevrologi, lege ved nevrologisk avdeling eller poliklinikk ved et sykehus.

Pasienter må ha prøvd minst tre andre forebyggende legemidler før legen søker om stønad til behandling med Aimovig.

Alle pasienter som oppfyller kriteriene for migrenemedisinen vil, til tross saksbehandlingstid på åtte uker, få refundert utgiftene som påløper fra og med 9. desember.