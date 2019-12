Nyheter

Hvor går norsk og internasjonal økonomi?

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer økonomiske prognoser for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2022.

Thomas von Brasch og Roger Hammersland vil svare på om internasjonal økonomi står overfor en langvarig lavkonjunktur eller om norsk økonomi står overfor lønnsvekst eller et konjunkturomslag.

WHO publiserer mesling-rapport

Verdens helseorganisasjon (WHO) publiserer statistikk over dødsfall verden rundt som følge av meslinger.

Meslinger sprer seg i hele verden, selv i velstående land som Tyskland og USA, etter at antivaksinasjonsbevegelsen har vokst. Et svært dødelig utbrudd ryster for tiden Samoa.

Norsk alkoholbruk under lupen

Rapporten «Alkohol i Norge» oppdateres med tall for 2019. Her beskrives nordmenns alkoholbruk og negative konsekvenser av bruken i tall om omsetning, alkoholbruk, alkohol og vold.

Det inkluderes også virkemidler for å forebygge skadelig alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer.

Advokatfirma om norsk rettsvesen og barnevernet

Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS holder pressekonferanse i kjølvannet av at Den europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i september dømte Norge for brudd på menneskerettighetene i en barnevernssak.

Årsak til dommen er at fosterforeldre i 2012 fikk lov til å adoptere en gutt mot morens vilje. Morens franske advokat deltar.