Nyheter

Tunge isforhold forsinker hjelpen til Ousland og Horn

Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn er om lag 30 kilometer unna å få hjelp fra to andre polfarere. Tunge isforhold og sterk vind forsinker dem i å nå fram.

Det var ventet at Ousland og Horn skulle møte Aleksander Gamme og Bengt Rotmo natt til torsdag. De to sistnevnte er sendt ut på ski fra skipet Lance med mat og brensel.

Gransking slår fast valgfusk i Bolivia

Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) har levert en endelig rapport etter valget i Bolivia og slår fast at det ble utøvd «ondsinnet manipulasjon» som påvirket utfallet.

Valgresultatet ga president Evo Morales akkurat nok stemmer til å slippe en valgrunde nummer to. Morales gikk av 10. november etter flere uker med omfattende protester og anklager om valgfusk.

Marineansatt drepte to sivilt ansatte på Hawaii

Det var en militært ansatt i den amerikanske marinen som skjøt og drepte to sivilt ansatte inne på en marinebase på Pearl Harbor på Hawaii. En tredje ble såret.

Skytteren begikk selvmord etter at han selv skjøt mot tre personer, opplyser det amerikanske forsvaret natt til torsdag.

Full meslingkrise på Samoa – alle skal vaksineres

All virksomhet som ikke er livsnødvendig er beordret stengt i to dager på Samoa, mens alle ansatte hjelper til å få vaksinasjonsandelen i befolkningen opp fra 55 til over 90 prosent.

Torsdag morgen var status at 4.217 personer er registrert smittet med meslinger siden midten av oktober, 62 personer er døde.

40.000 marsjerte i protest i Colombia

I en ny protestmarsj mot president Iván Duque samlet 40.000 demonstranter seg i gatene i Colombia onsdag.

Demonstrantene samlet seg i flere byer over hele landet og etterlyser den varslede dialogen med president Iván Duque som drar ut.