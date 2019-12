Været stopper kaiarbeidene til mandag

Nyheter

Det opplyser Statens vegvesen. Vegvesenet startet arbeidene på ferjekaia i Molde natt til mandag 25. november. De advarte før oppstart av det nødvendige sikringsarbeidet om at det ville bli mye støy nattetid. Arbeidet innebærer å bygge opp en ny fyllingsfot på sjøbunnen ved å fylle 3000–5000 kubikkmeter stein. Det slås også ned noen nye peler til fendring på kaia ferja ligger inntil. Fendringa er beskyttelsen mellom kaia og ferjene.

Byggelederne Hanne Kristin Skrede og Oskar Einarsson i Statens vegvesen opplyser at arbeidet er i rute og skal etter planen avsluttes fredag 13. desember – til tross for at været setter en stopper for mer arbeid denne uka.

– Vi starter igjen natt til mandag, sier Skrede.

– Dere sa før oppstart at de som bor innenfor støysonen kunne søke om midlertidig flytting – var det mange som søkte?

– Vi fikk noen søknader før vi startet. Vi ga beskjed om at vi ville avvente og se hvordan støynivået ble. Men etter at vi startet arbeidet er det ingen som har tatt kontakt med oss igjen. Ingen naboklager, sier Skrede. Hun opplyser at det er blitt mindre støy enn man på forhånd fryktet.