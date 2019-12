Tesla overtar BMW-bygg

Nyheter

I slutten av oktober ble det kjent at Tesla åpner sin 13. norske salgsavdeling her i Molde. Det kan fort bli rundt ti ansatte, og jakten på disse er nå i full gang. Nora Wisløff Egenæs, som jobber i Teslas kommunikasjonsavdeling, sier at det forventes at Tesla Molde skal åpne dørene i løpet av første halvår 2020. Det er Bavaria Molde som per i dag benytter seg av lokalene i Fannestrandvegen 70, men den suksessrike BMW-forhandleren flytter til sine nye og flotte lokaler i bilbyen fredag 13. desember.