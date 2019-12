Nyheter

Polfarere forsøker å nå Ousland og Horn

Polfarerne Bengt Rotmo og Aleksander Gamme er på vei mot kollegaene Børge Ousland og Mike Horn, som snart er uten forsyninger og sliter med ødelagt utstyr på sin vei over Polhavet fra Alaska til Svalbard.

Gamme og Rotmo forlot skipet Lance tirsdag kveld for å møte Ousland og Horn med mat og brensel, skriver VG.

Nye tall: CO2-utslippene vokser saktere

Verdens CO2-utslipp fortsetter å øke, med 0,6 prosent, men ikke like fort som i fjor, da veksten var 2,1 prosent.

De globale CO2-utslippene fra fossil energi ligger an til å bli på nesten 37 milliarder tonn, ifølge forskningssamarbeidet Global Carbon Project.

Flere kvinner anklager Epstein

Ytterligere ni kvinner beskylder avdøde Jeffrey Epstein for seksuelle overgrep i et nytt søksmål levert tirsdag.

Et av ofrene hevder hun var 13 år da hun «gjentatte ganger ble utsatt for seksuelle overgrep, mishandlet og voldtatt» av Epstein og hans medarbeidere fra 2003.

Elon Musk forsvarer «pedo»-uttalelse

Tesla-sjef Elon Musk forklarte tirsdag for retten at han bare «tok igjen» da han kalte den britiske grottedykker Vernon Unsworth en «pedo-fyr».

Unsworths advokater krever et ikke kjent erstatningsbeløp i oppreisning fra Musk for å ha kastet mørke skygger over det som skulle vært det stolteste øyeblikket i dykkerens liv.

Zuccarello-scoring da Wilds snudde tap til seier

Florida Panthers så ut til å ha full kontroll på skuddstatistikk og kamp og ledet 2-0, men Minnesota Wilds snudde kampen og vant 4-2 på bortebane tirsdag.

Norske Mats Zuccarello sto for utligningen til 2-2 etter knapt 13 minutter av andre periode. Han spilte drøyt 14 minutter av kampen for Wilds.