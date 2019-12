– Bygget først, ber staten ta regninga etterpå

Nyheter

– Det blir helt feil å skylde på regjeringen for at det blir dyrere å sette inn nullutslippsferjer i Møre og Romsdal. Sannheten er at vi politikere aldri har bedt staten stille med garantier for at nye ferjeanbud med nullutslippsferjer blir dyrere enn dagens anbud. Vi kan jo ikke gi regjeringen skylda for kostnadsøkningene når vi aldri har sendt en formell søknad til staten om å dekke ekstrakostnadene, sier Frank Sve til Romsdals Budstikke.