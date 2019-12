Ennå tid til vaksinering

Nyheter

Assisterende kommuneoverlege Signe Friborg Hjorth har et budskap til Romsdals Budstikkes lesere: Om du ennå ikke har rukket å vaksinere deg mot årets influensa, kan du fortsatt rekke det med glans. Folkehelseinstituttet har i høst/vinter sendt ut nesten en million doser med influensavaksine. Ekspertene estimerer at mange kommer til å bli sjuke fram mot juletider, og at det blir et utbrudd før jul. Men du kan altså unngå å bli rammet.