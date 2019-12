Nyheter

Orientering om funn av livløse personer i Tromsø

Troms politidistrikt har kalt inn til pressekonferanse på Politihuset i Tromsø tirsdag klokka 10 for å gi en oppdatering i saken det en kvinne og tre barn ble funnet i sjøen mandag.

Ei jente i barneskolealder døde på UNN mandag kveld, mens tilstanden var kritisk og livstruende for kvinnen og to små barn.

PISA-resultatene offentliggjøres av kunnskapsministeren

Testresultatene fra PISA 2018 blir offentliggjort.

I Norge skjer dette på en pressekonferanse med kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på Jordal skole i Oslo. PISA (Programme for International Student Assessment) måler kompetansen til 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag. Lesing er hovedområde i PISA 2018.

Innstilling om «homoterapi»

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget skal avgi sin innstilling til et forslag om en rekke tiltak for å styrke LHBTI-personers levekår i Norge, deriblant et forbud mot såkalt homoterapi.

Flertallet i KrFs stortingsgruppe har tidligere satt foten ned for å utrede et forbud mot den omstridte terapien.

NATO holder toppmøte i London

Stats- og regjeringssjefene i NATO samles til toppmøte i London i forbindelse med at alliansen er 70 år.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg møter USAs president Donald Trump til frokostmøte. Dronning Elizabeth tar imot NATO-ledere i Buckingham Palace på ettermiddagen.

Elon Musk møter i retten

Tesla-grunnlegger Elon Musk må møte i retten etter å ha spredt falske pedofilianklager om den britiske dykkeren Vernon Unsworth, som var med på å redde ut tolv gutter fra en oversvømt grotte i Thailand i fjor.

Milliardæren vil selv forklare hvorfor han omtalte Unsworth som «han pedofyren» på Twitter.

Greta Thunberg ankommer Portugal

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg skal etter planen ankomme Portugal – litt sent – etter å ha seilt over Atlanterhavet for å delta på klimatoppmøtet i Madrid.

Båthavna i Portugal er rundt 60 mil fra klimaforhandlingsmøtet COP25, som startet mandag.