Ektepar med bakkekontakt på Skaret

Hoppet i det og bygde hytte «i» storbakken

Odd Bjørn Angvik (65) er en hoppildsjel av sjeldent kaliber. Han nærmest «bor» i Skarbakkene vinterstid. Derfor tenkte kona Kari at de like godt kunne bygge hytte rett ved hoppbakkene, slik at hun får se mannen oftere!