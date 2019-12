Nyheter

FNs klimakonferanse starter

Årets store klimaforhandlingsmøte, som ble flyttet fra Chile til Spania, starter i den spanske hovedstaden Madrid.

Fra Norge deltar blant annet statsminister Erna Solberg (H), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), statssekretær Sveinung Rotevatn (V) fra Klima- og miljødepartementet og Frølich Holte fra Utenriksdepartementet.

Manshaus for retten

Draps- og terrorsiktede Philip Manshaus fremstilles for forlenget varetekt i Oslo tingrett. Samme dag avleverer de rettssakskyndige sin rapport om tilregneligheten til 22-åringen.

I kjennelsen fra fengslingsmøtet i starten av november fremgår det at rettssaken mot Manshaus er ventet å komme opp i første kvartal 2020.

Fotballfest på Ullevaal stadion

Bodø/Glimt-vingen Håkon Evjen kniver mot toppscorer Torgeir Børven (Odd) og midtbaneeleganten Magnus Wolff Eikrem (Molde) om å bli årets spiller i Eliteserien.

Molde-trener Erling Moe utfordres av Kjetil Knutsen (Bodø/Glimt) og Bjarne Berntsen (Viking) om tittelen som årets trener under «Fotballfest».

Dronning Sonja gir ut pris

Dronning Sonja deler ut Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering 2019. Prisen går i år til Stigeråsen skole i Skien for arbeidet med integrering, inkludering og et godt samarbeid mellom elever, lærere og foresatte.

Prisen, som i år deles ut for fjortende gang, består av 250.000 kroner, et diplom og et kunstverk signert dronningen.