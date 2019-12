Nyheter

Trump vil ikke delta på riksrettshøring

USAs president Donald Trump vil ikke delta i kongresshøringene om riksrett mot ham som starter onsdag. I et brev til lederen av justiskomiteen skriver Trumps advokat at de under «nåværende omstendigheter», blant annet fordi vitnene ikke er navngitt, ikke vil møte opp.

Trump utelukker ikke å delta på et senere tidspunkt.

Straffeseier for Zuccarellos lag

Mats Zuccarello og hans Minnesota Wild kunne juble for 3-2-seier over hans forrige klubb Dallas Stars etter straffeslag søndag. Selv misset han sin straffe.

Zuccarello spilte 15.22 minutter inkludert 12 sekunder i overtall. Han hadde to skudd på mål, blokkerte fire skudd og erobret pucken en gang.

Solberg beklager skattetabbe i Nav-saken

Statsminister Erna Solberg (H) beklager at folk har betalt tilbake ytelser fra Nav uten å få igjen skattepengene de har krav på.

Til Dagbladet sier statsministeren at hun er klar over at det kan bli stilt spørsmål om hennes kjennskap til trygdeskandalen. Den 9. januar er det åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om saken.

Skuespiller Shelley Morrison er død

Morrison døde søndag av hjertesvikt på Cedars-Sinai-sykehuset i Los Angeles etter et kort sykeleie, opplyser hennes talsperson Lori DeWaal til AP.

Hun jobbet som skuespiller i 50 år og var best kjent for sin rolle som hushjelpen i seriesuksessen «Will & Grace» fra 1999 til 2006.

14 drept i angrep mot kirke i Burkina Faso

Uidentifiserte menn gikk søndag til angrep under gudstjenesten i byen Hantoukoura i Burkina Faso, på grensen til Niger.

I alt 14 personer ble drept og mange ble såret, går det fram av en kunngjøring fra regjeringen i landet.