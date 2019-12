Nyheter

Brækhus forsvarte VM-beltene igjen

Brækhus kunne for 36. gang på like mange proffkamper løfte hendene i været og juble for triumf. Hun forsvarte en VM-tittel for 25. gang i karrieren i en kamp der hun hadde god kontroll fra første slag.

Motstanderen var argentinske Victoria Bustos.

London-terrorist ville avradikaliseres

Gjerningsmannen Usman Khan, som sto bak knivangrepet i London fredag, ba om hjelp til å bli avradikalisert da han satt fengslet for terrorplanlegging.

«Jeg vil gjerne gjennomføre et slikt kurs sånn at jeg kan bevise overfor myndighetene, familien min og samfunnet generelt at jeg ikke har de samme synspunktene som jeg hadde før arrestasjonen min», skrev Khan i et brev til sin advokat, sitert av den britiske kanalen ITV.

Thunberg blir forsinket til klimamøte

Klimaaktivisten Greta Thunberg, som er om bord i en katamaran på vei til Spania, opplyser på Twitter at hun sannsynligvis vil ankomme Portugal tirsdag, dagen etter at klimaforhandlingsmøtet COP25 starter i Spania.

Thunberg, som har vært i Nord-Amerika siden august, startet seilasen over Atlanterhavet 13. november.

Ni omkom i flyulykke i USA

Ni personer er bekreftet omkommet etter en flyulykke i South Dakota i USA lørdag ettermiddag. Statsadvokat Theresa Maule Rossow sier to barn er blant de døde.

Det var totalt tolv personer i flyet. Tre personer er skadd.

Minst 14 drept i skuddveksling i Mexico

Minst 14 personer, deriblant fire politibetjenter og ti mistenkte bandemedlemmer, ble lørdag drept under en skuddveksling i Villa Unión i Mexico.

Den væpnede banden stormet tettstedet med rundt 3.000 innbyggere med flere lastebiler og angrep lokale myndighetskontorer. Flere kommunalt ansatte er savnet.