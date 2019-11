Ulovlig parkering skaper leveringstrøbbel for Asko

Nyheter

Fredag morgen sto en trailer fra Asko parkert langt oppe i Romsdalsgata. De var ute på dagens første varelevering, men allerede fra morgenen av ble tidsplanen forskjøvet. For i Romsdalsgata sto en bil parkert på en av de tre plassene ved fartsdumpen som er avsatt til varelevering. Rett ved fartsdumpen står et skilt med informasjon om at det er parkering forbudt mellom sju og ti alle hverdager. Et skilt markerer også hvor parkeringsforbudet oppheves.