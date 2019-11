Tidenes største utbygging på Skaret – slik skal millionene brukes

Nyheter

Skaret skisenter planlegger en stor utbygging til 18,75 millioner kroner i 2020. Utbyggingen gjelder en utvidelse av rulleskiløypa og lysløypa vestover på over to kilometer, ny bro over Kordalsvegen, samt utvidelse av dagens snøproduksjonsanlegg. Det bekrefter Skaret Skisenter SA i en pressemelding fredag: