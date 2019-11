– Molde FK er verdt mer enn gull for meg

Nyheter

Historien om Tom er god som gull. Ryktene om den nederlandske suppersupporteren fra byen Den Bosch, har for lengst nådd redaksjonen. Vi slår på tråden til kunstner Gjertrud Hals i Djupdalen, som bekrefter at hun har herr Hanewinkel som «leieboer» i sitt atelier. En MFK-supporter på sin Hals. Vi avtaler et besøk torsdag klokka 12. Tom Hanewinkel er klar som et egg. Han har gulldrakt, gullskjerf og gull-lue på når vi møtes.