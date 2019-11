Et dårlig kjøp i november kan svi langt over nyttår.

Shoppetips for Black Friday

Er Black Friday-tilbudene så gode som de framstår? Her er Forbrukertilsynets fem tips for å ikke bli lurt når tilbudene blir mange og kredittkortet går varmt. Husk at et dårlig kjøp i november kan svi langt over nyttår.