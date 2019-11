Romandebutant fra Molde solgt til amerikansk forlag

Nyheter

Det er forlaget Aschehoug som melder at romanen til debutanten Klara Hveberg fra Molde skal ut på det amerikanske forlaget Harper Collins, et av de største i USA.

–Så unik som denne boken er, ser jeg noen nydelige likhetstrekk med titler som Asymmetry og By Grand Central Station I Sat Down and Wept. Man kan også trekke linjer til Italo Calvino, i den utvungne, lekne og virituose måten matematikk flettes inn i historien, sier Tara Parsons, forlegger i Harper Via, i følge pressemeldingen.

Parson sier også: – Gjennom hovedperson Rakels stemme, oppnår forfatteren noe ganske bemerkelsesverdig – hun får meg til å betrakte verden på en litt annen måte.

«Jeg håper noen vil føle seg mindre ensom etter å ha lest boka. Og kjenne på mindre skam.» Da hun ble for sjuk til å kunne jobbe som matematiker, begynte Klara Hveberg å skrive. Nå er hun overveldet over responsen på debutromanen «Lene din ensomhet langsomt mot min».

Skal også gis ut på tysk forlag

Fra før er boka utgitt på dansk. Tyske BTB Random House har også sikret seg rettighetene til Hvebergs roman.

–Jeg kjenner på en dyp glede over at romanen min får reise ut i verden på denne måten. At den nå også blir tilgjengelig på engelsk, et av verdens største språk føles nesten uvirkelig. Det er jo dette man drømmer om som forfatter, at det man skriver skal kunne bety noe for andre enn bare deg selv. Det gir meg en slags ro og bekreftelse på at det jeg driver med har verdi. Det betyr kanskje ekstra mye for meg som ikke har noen litterær skolering, jeg skriver jo egentlig bare med hjertet (og noen ganger litt med nyrene) og prøver å finne setninger som føles sanne, sier en overveldet Klara Hveberg via pressemeldingen.

Annette Orre i Oslo Literary Agency sier at agenturet fra første lesning så et betydelig internasjonalt potensial i Hvebergs roman:

– Dette er veldig stort og veldig fortjent. Klaras roman er en nydelig og klok og originalt fortalt historie som fortjener mange lesere. Det vil hun få nå. Og det er vanskelig å finne sterkere mer toneangivende internasjonale forleggere enn de hun nå har i ryggen, så jeg tror dette vil bidra til at langt flere forlag der ute får øynene opp for denne forfatteren, sier hun.

Bjørnsonfestivalsjefen gratulerer

Klara Hvebergs roman ble utgitt i januar i år, og fikk strålende mottakelse hos mange kritikere: Terningkast 5 i VG, 6 i Adresseavisen og stående ovasjon i Dagsavisen, med beskrivelser som «en vakker kjærlighetssonate i d-moll», «strålende debut» og simpelthen: «Bravo!». Også i Romsdals Budstikke mente anmelder Øystein Hauge at romanen står til aller høyeste terningkast.

Hveberg var også gjest på årets utgave av Bjørnsonfestivalen.

– Klara Hveberg har virkelig fortjent all oppmerksomheten debutromanen hennes nå vil få i et stort litteraturmarked. Gratulerer, dette er rett og slett stas, sier festivalsjef Johild Kosberg Bredin i en kort kommentar.

Lever med sjukdommen ME

I et intervju med Romsdals Budstikke 16. januar i år, forteller Hveberg om hvordan hun ble for sjuk av utmattelsessjukdommen ME til å jobbe som matematiker – hun har doktorgrad i faget – og at hun derfor begynte å skrive.

– Når du er sjuk, er det aldri noen som forventer at du er noen steder. Du bare ligger der, uten å bidra. Det har jeg skammet meg mye over. Hvis denne boka kan berøre, gjøre at noen føler seg mindre ensom og fjerne skam... da er den med på å gi livet mitt mening, sa Hveberg den gang.

Hveberg er også aktuell som deltaker i en ny bok, med tittel «ME. Våre liv, våre stemmer».

– For 20 år siden fikk jeg ME. I mange år skammet jeg meg så mye over denne sykdommen at jeg gjorde alt jeg kunne for å skjule den. Jeg kan fortsatt kjenne på den skammen. Derfor takket jeg ja til å la meg intervjue da Morten Borgersen, Jørgen Jelstad og Fin Serck-Hanssen ville lage boken, for å bidra til økt kunnskap og forståelse rundt denne sykdommen. De har intervjuet både pasienter, pårørende og helsepersonell, skriver Hveberg selv på sin Facebook, og legger til at hun håper folk er interessert i å støtte prosjektet.