Høyspentmaster dreper Hubroen - Istad Nett tar grep for å beskytte den rødlista arten

Hubro er verdens største ugle, og kan bli inntil 75 centimeter høg og har et vingespenn på 1,8 meter.

En av de største farene for hubro er å bli «grillet» i høgspentmaster ved at vingene kortslutter mellom to punkter på mastene, det skriver Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avdeling Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Istad Nett er nå i gang med bygge om ledningsnettet med fuglevern og sittepinner for å beskytte hubroens leveområder, i et prosjekt støttet av Miljødirektoratet.

Dette vil bidra til å beskytte leveområdene, da hubroen ofte bruker mastene som utkikkspunkt under når den leter etter mat.

NOF Møre og Romsdal skriver i pressemeldinga at de ikke ønsker å offentliggjøre hvor i Møre og Romsdal ledningsnettet gjøres om, da dette er en risiko for uønsket oppmerksomhet.

Arbeidet er utført av Nettpartner AS.

– Svært få igjen i vårt område

Nettsjef i Istad Nett AS, Tore Tomasgard, forteller at han synes det er viktig at de som eiere av linjenettet tar hensyn til fuglelivet, og gjør slike tiltak for å hindre fugledød.

– Vi tror at våre kunder og myndighetene setter pris på det samfunnsansvaret vi tar ved å gjennomføre tiltak for å bedre vilkårene for rødlista arter i vårt forsyningsområder, sier han

Leder i NOF Møre og Romsdal, Olbjørn Kvernberg, er også svært fornøyd med at Istad Nett tar tak i dette.

– Hubro er en truet art, og det er svært få igjen i vårt område. Slike tiltak vil bedre muligheten for at vi kan bygge opp en bærekraftig stamme i Møre og Romsdal, sier han.