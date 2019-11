Får næringsprisen i Rauma: – Bedriften setter kommunen på kartet

Nyheter

– Måndalen Trevare AS er en bedrift med lange tradisjoner i en bransje som tradisjonelt har vært viktig både for Rauma kommune og Møre og Romsdal fylke. Bedriften har klart å videreutvikle seg i takt med til dels krevende markedsforhold og fremstår i dag som en solid og framoverlent del av næringslivet i Rauma. Kraftfondet har også merket seg at bedriften ved leder Sigbjørn Sørli har vært opptatt av å bidra til god samfunnsutvikling av Rauma, sier Kraftfondets leder, Per Vidar Kjølmoen.

Prisen består av en pengesum på 20.000 kroner, samt en diplom eller statuett. Det var et enstemmig styre i Kraftfondet som gikk inn for tildelingen. Prisen vil bli overrakt på et eget arrangement senere i år, eller tidlig i neste år.

Måndalen Trevare AS er en bedrift med lange røtter. Siden oppstarten i 1948 har bedriften produsert møbler. Ved generasjonsskiftet i 1989 ble driften industrialisert, og produksjonen dreide seg fra ferdigmøbler til innetreverk og de ble da en underleverandør for flere møbelprodusenter.