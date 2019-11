Eide går inn i Hustadvika med et udekt merforbruk på 22,7 millioner kroner

Enhetene i Eide kommune hadde per 31. oktober et merforbruk på 16,1 millioner i forhold til budsjett. Ved slutten av 2019 antar rådmannen at beløpet vil stige til 17,6 millioner kr. I tillegg kommer 5,1 millioner fra 2018 som ikke er inndekt. Til sammen 22,7 millioner kr.