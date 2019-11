Classic Norway får nytt hotell

Nyheter

Det skriver hotellkjeden i en pressemelding.

Administrerende direktør i Classic Norway Hotels er stolt over å ha fått Sagafjord Hotel inn i sin portefølje.

– Ifølge hotellkjedens strategi var ikke et nytt hotell i Møre og Romsdal en del av planen, men når et ikon i Hjørundfjorden blir tilgjengelig må vi gjøre et unntak. Hotellet har satset stort på aktivitetsturisme, og blant annet High Camp har kommet som et resultat av dette. Dette er en voksende del av Norsk turistnæring som vi ønsker å ta del i. Sagafjord Hotel ble totalrenovert i 2012 og vil med sin flotte arkitektur skli rett inn i Classic Norway Hotels, sier Terje Hatlen-Stokke i pressemeldingen.

– Natur, kultur og historie er grunnfundamentet i Classic Norway Hotels og Sagafjord Hotel passer helt inn i dette konseptet. Beliggenheten i naturskjønne omgivelser i Hjørundfjorden, fokus på god mat og drikke, samt en sentral rolle i satsingen på aktivitetsturisme gjør at hotellet har god grunnplanke for å bli et fyrtårn i reiselivet i Møre og Romsdal. Sagafjord Hotel går inn i kjeden på franchisebasis, og eierne Tryggestad, Westad og Gjørtz blir med videre både på drift og eiendom.

Hotelldirektør Wenke Gjørtz uttaler at muligheten til å bli en del av Classic Norway Hotels kjeden representerer et nytt steg i utviklingen av Sagafjord Hotel.

– Siden nyåpningen i 2012 har eierne jobbet målbevisst mot å kunne bli et førstevalg for mennesker som ønsker å oppleve hva hjertet av Sunnmøre har å by på. Å nå få kunne delta som en aktiv partner innenfor en spennende og ambisiøs kjede, er noe man har ønsket i lang tid. Classic Norway Hotels sin visjon om å kunne tilby personlig vertskap, kvalitet og skreddersøm til alle gjester, er en ambisjon som deles fullt ut, sier hun i pressemeldingen.

Reidar Tryggestad - 88 år og norskamerikaner med røtter fra Tryggestad i Norangsdalen, sier at hjertet for Sunnmøre, alpelandskapet og fjordene banker like sterkt i dag som da han som ungdom balanserte over Herdalsegga.

Han har hatt klokketro på Hjørundfjorden og hotellet på Sæbø hele tiden, og ser nå kjedetilknytningen som en bekreftelse på at eventyret fortsatt bare er i starten.