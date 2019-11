Venstre vil vrake ferjefri E39 til fordel for klimateknologi

Nyheter

Statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet til sier VG at ferjefri E39 kan bli for dyrt og kan bremse viktig klimateknologi. Venstre vil heller bruke pengene på viktig utvikling av nullutslippsskip.

– Vi kan rydde opp i de forferdelig dårlige veiene, og samtidig gjøre Norge verdensledende innen grønn skipsfart, sier Hamar til avisen.

I 2013 vedtok den rødgrønne regjeringen å bruke 150 milliarder kroner på å fri stamveien fra rutetabellene. Siden har prisrammen økt til 340 milliarder. Samtidig har dieseldrevne ferjer blitt byttet ut med elektriske, og hydrogendrevne ferjer er på vei. Ifølge Hamar vil snart hver tredje ferge i Norge være utslippsfri.

– Når vi legger så mye innsats i å bli verdensledende på nullutslippsferjer og -hurtigbåter, må vi stille spørsmålet om ikke det er bedre å beholde den kaffepausen over fjorden, sier Hamar.

Statssekretæren fra Venstre får støtte fra SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. Han mener prosjektet er utdatert.

– Når man ser hva dette koster, og man ser den alternative satsingen man heller kan få i gang, mener jeg at vi bør snu. Det er aldri for sent å snu, sier SV-nestlederen.