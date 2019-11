Hør Ane Brun synge Molde-aktuelle Auroras låt

Nyheter

I NRK-serien Haik skal Norges største popstjerner ut på tur. I tredje episode er det Aurora som har lagt livet sitt i programleder Christine Dancke sine hender for en dag. De drar på en biltur fylt av overraskelse og deilig musikk. For Auroras del innebærer det et møte med Ane Brun, og en tolkning av låten All is Soft Inside, utgitt i 2018 på albumet Infections of a Different Kind (Step 1).

Konsert i Bjørnsonhuset i desember: Denne stjernen kommer tilbake til Molde – På Moldejazz følte jeg meg veldig velkommen, sier artisten, som gleder seg til ny, «eksklusiv og magisk» konsert i Molde – med både tårer og masse glede.

– For en tid tilbake fikk jeg gleden av å tilbringe tid i Bergen med den fantastiske og absolutt nydelige artisten Aurora, og jeg fikk framføre min versjon av hennes vakre sang, All is Soft Inside, skriver Ane Brun selv på sosiale medier.

Aurora kommer til Molde og Bjørnsonhuset fredag 13. desember, med bandet Iris som support. Iris ble nylig kåret til Årets Urørt av NRK P3, og skal opptrer på musikkshowet og prisutdelingen P3 Gull 30. november. Hun har varmet opp for Aurora på flere konserter, og spilt på Trondheim Calling og Bylarm i Oslo.