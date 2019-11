Frode Berg møter EOS-utvalget

Nyheter

I møtet med Etterretningstjenestens kontrollorgan (EOS) blir imidlertid det viktigste for Berg å fortelle sin versjon av det som skjedde før han ble pågrepet av FSB i Moskva i 2017.

– Det blir å fortelle om opplevelsen jeg har hatt, og slik jeg har oppfattet det, sa Berg.

Han sa videre at han de siste dagene har gått litt rundt i Oslo, og at det ikke er lenge til han er klar til å reise hjem til Kirkenes.

Utvalgsleder Svein Grønnern i EOS-utvalget bekreftet sist helg overfor NRK at utvalget i flere måneder har jobbet med Frode Bergs sak.

Men ifølge Berg var det han selv og hans advokat Brynjulf Risnes som tok initiativ til møtet tirsdag. Risnes deltar også i møtet, noe som er vanlig prosedyre.

Det er ikke klart hvor lenge møtene med utvalget vil vare. Bergs advokat har tidligere sagt at de har satt av tirsdag til møtet, men at det også kan hende at det blir nytt møte onsdag.