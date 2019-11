Vil ikkje fjerne bommane

Nyheter

Fylkesutvalet diskuterte på sitt møte i Molde måndag spørsmålet om å ta bort bomstasjonar på sidevegar slik samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har tatt til orde for. Her i fylket gjeld dette i praksis berre bomstasjonane i Skorgen og på Skjegstad i Vestnes. Desse skal hindre at bilistar køyrer gamlevegen rundt Tresfjorden i staden for å køyre over Tresfjordbrua.