Ferjeopprør kysten rundt

– Det må følgje pengar med ansvar for ferjene på fylkesvegar. Dette må regjeringa ordne opp i, seier midsundordførar Odd Helge Gangstad.

Protestaksjon

Han er no koordinator for protestaksjonen «Nei til meir bompengar på ferjene» i regi av Nettverk for fjord- og kystkommunar, NFKK, som har gått ut med underskriftsaksjon for å samle kysten i opprør mot det som vert karakterisert som «statleg underfinansiering av ferjedrifta på fylkesvegferjene».

Midsund kommune vedtok å stille seg bak uttalen sist veke, no utfordrar NFKK kommunar og fylkeskommunar om å gå saman om protesten.

– Må inn på statsbudsjettet

– Når kommunar kysten rundt har fått teke stilling og ordførarane har kome med sine underskrifter, skal vi overlever protesten til regjeringa. Det vil skje så snart råd er, seier Gangstad.

– Kva reknar ein med å oppnå?

– Det må følgje pengar med null- og lågutsleppsferjer. Som det er no, kjem fylkeskommunen i skvis, finansiering må på plass. Håpet er dette vert retta på i statsbudsjettet no. Eller om vi ikkje får det inn no, så må vi jobbe for å få det inn i revidert budsjett til våren. Dette kan vi ikkje gi oss på, seier Gangstad.

Opprop

Her er oppropet:

«Vi – ordførarar i kystkommunar – reagerer kraftig på den statlege underfinansieringa av ferjedrifta på fylkesvegferjene.

For det første har vi ikkje døgnopen veg, slik at næringsliv og samfunnsliv ikkje har same utviklingsvilkår som fastlandet.

For det andre betalar vi bompengar til evig tid i form av ferjebillettar. Dette er ein stor ekstrakostnad for næringslivet, for pendlarar og for heile samfunnet – også i motsetnad til fastlandet der bompengar utgjer ein liten del av kostnaden for trafikantane, og der eit nasjonalt bompengeopprør fekk stor oppslutning og med påfølgjande tiltak for å redusere bompengekostnader på vedtekne og framtidige prosjekt.

Samtidig vert fylkeskommunane tvinga til å redusere ferjetilbodet og auke ferjetakstane på grunn av statleg underfinansiering av den generelle ferjedrifta og manglande finansiering av miljøløysingane som Stortinget har vedteke.

Som døme har Vestland fylke ei underfinansiering på ca. 380 mill. kr/år, Nordland ca. 200 mill./år og Møre og Romsdal ca. 200 mill. kr/år i 2020. I Møre og Romsdal er det foreslått å auke ferjetakstane med 4 takstsoner i forhold til riksregulativet for å dekke litt av underskotet og sleppe å rasere ferjetilbodet, men det er også foreslått dramatiske kutt i tilbodet.

Dette er heilt uakseptabelt for næringsliv og innbyggarar langs kysten. Vi krev at Stortinget ved behandlinga av statsbudsjettet for 2020 tek same grep for kystfylka som for bompengemotstandarane i storbyane og betrar ferjefinansieringa slik at takstauke kan hindrast og måla for nullutslepp i ferjesektoren kan gjennomførast. »