Nyheter

Internasjonalt seminar i Thorbjørn Jaglands navn

Thorbjørn Jagland går av som leder av Europarådet, og i den sammenheng inviterer Arbeiderpartiet og LO til et internasjonalt seminar i Oslo.

Seminaret skal markere den viktige rollen Jagland har hatt i Norge og internasjonalt. Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er vertskap.

Drivhusgass-rapport blir lagt fram

FN-organisasjonen Verdens meteorologorganisasjon (WMO) legger fram sin årlige rapport om konsentrasjon av CO2 i atmosfæren, den såkalte Greenhouse Gas Bulletin.

Rapportene fra de siste årene viser at det er et rekordnivå av CO2-innhold i atmosfæren. I fjor uttalte organisasjonen at det ikke var tegn til at trenden ville snu.

Grenselosene i Tysfjord hedres

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avduker en minnebauta i Musken i Tysfjord over grenselosene.

Bakke-Jensen holder tale ved minnemarkeringen, og det blir kransenedleggelse ved bautaen. Gjenlevende tidsvitner og etterkommere av grenseloser og andre hjelpere er spesielt inviterte.

Statsministeren diskuterer utslippsfri skipsfart

Statsminister Erna Solberg (H) deltar på en rundebordskonferanse med om lag 30 toppledere i regi av rådgivningsselskapet DNV GL. Temaet er hvordan man skal skape utslippsfri skipsfart.

Målet er finne de områdene hvor norsk teknologi og kompetanse kan bidra til raskere omstilling til nullutslippsteknologi.