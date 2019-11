Sitter både som Molde-ordfører og styreleder i Istad AS

Dahl har ikke følt noe habilitetsproblem

– Jeg føler ikke at det har vært noe problem for meg som ordfører i Molde og styreleder i Istad AS å håndtere inhabiliteten, fordi den har vært så synlig og ikke i noe grenseland, sier Torgeir Dahl (H).