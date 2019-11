Nyheter

Det har vært kjent at det er gjort nedskjæringer i Tiltak funksjonshemmede i 2019. 69 av 87 kartlagte brukere i Tiltak funksjonshemmede har fått kutt i bistanden fra kommunen etter Devold-rapporten. Kari Torvik (SV) mente kuttene har gått altfor fort.

– Disse tiltakene har gått altfor fort. Så hastig at det har gått på bekostning av lovpålagt brukermedvirkning, noe som er innrømmet og beklaget av administrasjonen – og påklaget til Fylkesmannen som påpeker at hastverk eller tidspress ikke gir hjemmel til fravik av brukermedvirkning. Foreløpig har dette ført til ti klager – alle innvilget av Fylkesmannen. For mange er det en stor terskel å klage, så flere klager kunne nok blitt innvilget. Det er et sterkt signal, sa Torvik.

Hun mente at endringsprosessene har gått utover brukerne.

– Det siste året har det vært store endringsprosesser i tjenesten. Det er bra og nødvendig at det jobbes med organiseringen, sykefraværsarbeid og andre tiltak, men samtidig i dette arbeidet må vi være veldig oppmerksomme på hvilke konsekvenser det innebærer for den enkelte tjenestemottaker. Bruk av faglig skjønn kan ikke erstattes av rigide standarder. Dette er livene til mennesker, og de må ha et rom for et aktivt, sosialt liv. Virkeligheten deres er totalt prisgitt deres hjelpere. Dette er en underfinansiert tjeneste, og det er ikke her det bør skjæres ned. Jeg forventer at denne posten ikke skal ha den største økonomiske ubalansen ved neste anledning, sa Kari Torvik.