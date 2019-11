– Dypt bekymret for framtida

Nyheter

Til tross for flere år med relativt gode økonomiske resultat, har situasjonen for Molde kommune forverret seg betydelig de siste to årene og særlig inneværende år. Utgiftsveksten og budsjettoverskridelsene har vært særlig stor innenfor helse- og omsorgsområdet, skriver rådmannen i sin konklusjon i rapporten.

– Nok en gang skal vi ta økonomi- og finansrapporter til orientering. Dette er en av de mest meningsløse oppgaver jeg som folkevalgt er med på. Nok en gang er det mange røde felt, de samme som bestandig er røde. I Drift- og forvaltningsutvalget har vi gang på spurt om det ikke er budsjetteringen det er noe feil med. Gang på gang blir det svart fra rådmannen og hans stab at det blir jobbet med utfordringene, at tiltak blir iverksatt og at det forventes snarlig forbedring. Vi er godtroende, men så blir det bare verre og verre. For meg finnes det bare to alternative årsaker: Alternativ én er at administrasjonen og vi ikke tar innover oss utfordringene i enhetene og sørger for å budsjettere deretter og riktig. Alternativ to er at det må mangle totalt budsjett- og økonomisk kontroll i enhetene. Det første alternativet er nok nærmest sannheten, sa Frank Stenløs (V).

– Landsomfattende trend

Rådmannen skriver i sakspapirene at utviklinga ikke er enestående for Molde kommune, men en landsomfattende trend hvor endringer i demografiutgifter ikke i stor nok grad er kompensert gjennom de seinere års statsbudsjetter. Det var Frank Ove Sæther (Ap) enig i.

– Vi er ikke alene med disse problemene. Det er utfordringer for hele Kommune-Norge. Det jobbes i KS for å gå gjennom dette med fullfinansiering av pålagte tjenester. Dette arbeidet skal vi heie på. Demografiutviklinga vi ser i Norge og Molde framover, gjør det ganske åpenbart at vi er nødt til å ha fullfinansierte tjenester fra statens hånd. Det må bli økt tilførsel, men vi må også stramme grepet sjøl, sa Sæther.

– Rause med oss sjøl

Terje Tovan (Borgerlisten) mente kommunen hadde satt seg i situasjonen sjøl.

– Vi sitter nå med 3,5 milliarder kroner i gjeld, med en rentekostnad på 60–70 millioner i året. Gjelda skyldes flere ting, men vi har vært rause med oss sjøl. To eksempel er Sjøfronten og Idrettens Hus. Bare der er det en halv milliard i investeringer. Det er fint å ha, men det har også ført oss dit vi er. I tillegg kommer intensjonsavtalen som inneholder belastninger og investeringer som vi er forpliktet til i den nye kommunen. Dette er ikke ubetydelige summer.

Han manet til at kommunen måtte prioritere det de er forpliktet til.

– Med det underskuddet vi har, så er jeg dypt bekymret for hvordan dette skal gå. Vi har lovpålagte tjenester som er vår forbannete plikt å oppfylle. Dette skal være prioritet nummer én. Omsorg og skole skal gå foran. Heldigvis har vi en dyktig kommunedirektør som må svinge pisken framover. Jeg ønsker lykke til, for det trenger vi, sa Tovan.

Tar av fond

Kommunestyret vedtok også å øke bruk av disposisjonsfondet for 2019 med 44,4 millioner kroner. Dette for å dekke endring i periodiseringsprinsipp for variabel lønn samt forventet merforbruk ved økonomirapporteringen per 2. tertial.

–Jeg ser litt på årets inngang og utgang. I løpet av året har disposisjonsfondet gått fra 143 mill. kroner, via 170 mill., til å ende opp på 99 mill. kroner. Vi hadde tenkt å spare 26 millioner, men endte opp med å bruke 20 mill. og kanskje det vi kan kalle forskuttere 24 mill. i forhold til anordningsprinsipp og variabel lønn. Dette er en dramatisk nedgang i disposisjonsfondet og en farlig veg å gå. Også de ubundne investeringsfondene har falt fra 94 til 84 mill. Vi står altså fattigere i begge kontoer ved årets slutt. Det gir klare konsekvenser for hva som må skje, sa Frank Ove Sæther.