Gir ut «Første mosebok»

Nyheter

Åndalsnes: Det begynte sommeren 2018. Monica Bredeli (49) var hyret inn av Norsk Fjellfestival for å illustrere noen skilt for festivalen. Hun satte i gang med noen figurerer det var lett å lage mange av. Dette var mosetroll. I første omgang var det ikke tenkt som mer enn skilt, men så kom Heidi Leren, som er aktiv både i festivalen og som daglig leder i Anunatak, at figurene var så søte at de burde bli ei bok.