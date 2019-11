Nyheter

Person knivstukket i ryggen i Oslo sentrum

En person ble knivstukket i ryggen i Brugata i Oslo sentrum natt til søndag. Det ble meldt om mye blod, og offeret ble sendt til akuttmottaket på Ullevål sykehus. Vedkommende kom fra hendelsen uten alvorlige skader.

Ingen personer er pågrepet etter hendelsen, men politiet etterforsker saken.

Paven besøkte Nagasaki – advarte mot atomvåpen

Pave Frans besøkte søndag den japanske byen Nagasaki, som ble ødelagt av atomvåpen mot slutten av den andre verdenskrig. – Dette stedet gjør oss bevisst på den smerte og grusomhet som mennesker er i stand til å påføre hverandre, sa pave Frans.

74.000 mennesker ble drept i atombombeangrepet på den japanske byen 9. august 1945, tre dager etter at USA bombet Hiroshima. Der døde 140.000 mennesker.

USA advarer Canada om Huawei-bruk

Nasjonale sikkerhetsmyndigheter i USA fraråder Canada om å bruke Huaweis 5G-teknologi fordi det vil sette informasjonsdelingen mellom landene i fare. Canadas statsminister Justin Trudeau har ikke kommentert saken siden han vant valget 21. oktober, skriver Reuters.

USAs sikkerhetsrådgiver Robert O’Brien sier deling av etterretning vil bli påvirket dersom nære allierte bruker teknologi fra de kinesiske selskapet.

150.000 vil ha Teslas elektriske pickup

Tesla-sjef Elon Musk opplyser at om lag 150.000 personer så langt har forhåndsbestilt Cybertruck til tross for fadesene under lanseringen natt til fredag. Da Tesla skulle demonstrere hvor robust den nye modellen var, knuste rutene på bilen.

Aksjene til bilprodusenten Tesla falt med 6 prosent etter det som blir omtalt som en katastrofal lansering.

Beruset trailersjåfør hadde spydd på rattet

Politiet ble møtt av en overstadig beruset sjåfør som hadde kastet opp på rattet, da de stanset en litauisk semitrailer i Bø i Telemark sent lørdag kveld. Politiet melder at sjåføren hadde nesten 2 i promille.

– Da politiet fikk stanset sjåføren kjørte han litt ut i grøfta. Da døren ble åpnet så patruljen at han hadde kastet opp i kupeen, sier operasjonsleder Trond Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.