Molde, en sykkelby?

Nyheter

Skrevet av Hege Karina Bøe

Takk lov for sykkelhjelm. Høye fortauskanter derimot, de kan du få billig.

Ja, for jeg har hatt et ublidt møte med asfalten. Gang- og sykkelveiene i denne byen er ikke alltid beregnet på møtende trafikk, så for å unngå å krasje med motgående syklister valgte jeg en liten tur ned på bilveien, for så å svinge opp, eller forsøke å svinge opp igjen på fortauet ved neste mulighet. For innimellom ser det nemlig ut til at det er tilrettelagt for dette, å sykle fra bilvei over til fortau, men dette er bare tilsynelatende.

For Molde er ingen god sykkelby. Høye fortauskanter er ikke et ukjent fenomen. Smale fortau forekommer også. Dårlige opplyste gang- og sykkelveier er ikke uvanlig, og på enkelte strekninger finnes det ikke gang- og sykkelvei. Sykkelparkering- tja, vi kan vel være enige om at vi har et forbedringspotensialet.

På en av de politiske debattene før valget var innfartsvei og parkering et stort tema. Sykkelparkering ble ikke nevnt en eneste gang. For det er vel så enkelt at dersom vi skal få ned biltrafikken, løse opp i noe av dagens utfordringer med bilparkering, da må vi utvikle bedre kollektive løsninger og lage gode løsninger for både gående og syklende.

Gå forbi Aker Stadion en kveld det er fotballkamp. Sykler er låst til lyktestolper og trær. Gå gjennom byen en dag det skjer noe litt utenom det vanlige, sykler er låst til lyktestolper og trær. Joda, det finnes noen få muligheter for sykkelparkering, men det er snakk om få. Veldig mange av sykkelstativene er heller ikke tilpasset dagens sykler slik at det er vanskelig å få låst sykkelen på en skikkelig måte. Med enkelte unntak finnes det heller ikke sykkelparkering med takoverbygg i byen.

Skal vi få redusert biltrafikken gjennom byen vår er vi nødt til å tilrettelegge for myke trafikanter. Gang- og sykkelveier som faktisk er tilrettelagt også for syklende er nødvendig, slik fortauene er mange steder i byen nå er dette ikke tilfellet.

Manglende skilting er også en utfordring. At det finnes en fin sykkelvei som går opp ved Felleskjøpet, forbi baksiden av Roseby og opp ved Frænaveien var for meg en godt bevart hemmelighet fram til jeg fikk tilsendt en link til hjemmesidene til Molde kommune av ei god venninne. Jeg tror ikke folk flest går inn på denne siden før de legger ut på en sykkeltur. Denne sykkelveien er rett og slett en liten perle. At jeg deretter må krysse bilveien syv ganger de neste par hundre meterne for å komme på riktig spor igjen er ikke fullt så positivt.

For da kommer vi til enda et punkt med stort forbedringspotensialet. Sammenhengende sykkelveier er en stor mangel. Å måtte krysse bilvei en rekke ganger for å komme seg fra A til B kan være en utfordring og medføre en trafikkfare. Slike hindringer kan stoppe mange, både barn og voksne, fra å velge sykkel som framkomstmiddel. Underganger og gangbruer er nok ikke de billigste løsningene, men der de finnes er de gull verdt.

En liten oppfordring til hageeiere må jeg også komme med. I denne byen vokser hekkene helt vilt, bokstavelig talt. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger det plutselig har dukket opp ulike framkomstmidler bak neste sving, som var umulig å se på forhånd. At jeg ikke har tryna flere ganger er et mirakel.

Nå er det å grue seg til snøen kommer. For selv om dette er min første sykkelsesong på fryktelig mange år, så har jeg registret at fortauene er enda smalere på vinterstid enn på sommerstid. Å bruke mer ressurser på å holde fortau is- og snøfritt er et av de tiltakene som trengs for å få opp bruken av sykkel og ikke minst gjøre det tryggere for de som velger å la bilen stå også på vinteren.

Så var det det evige stridstemaet, at trafikantene må ta hensyn til hverandre. Det gjelder også for de myke trafikantene. For fortau er beregnet på flere enn en person av gangen og flere enn en type trafikanter. Da er det litt frustrerende at selv om sykkelen er utstyrt med bjelle så hjelper det lite når folk går midt på fortauet med propper i ørene og har kun fokus på sitt eget. Etter mitt eget fall har jeg vært vitne til to andre sykkelulykker der syklistene gikk i bakken fordi gående var uoppmerksom.

Fordelen med å la bilen stå og velge sykkelen er mange. Vi sparer penger på drivstoff og parkering, vi sparer miljøet for utslipp, vi får mosjon, kommunen slipper å bruke store midler og areal på bilparkering og byen blir rett og slett litt mer trivelig. For min del går det raskere å sykle til jobb enn å ta buss, sammenlignet med bil bruker jeg kanskje 5 min lenger tid med sykkelen. Jeg er absolutt en av de som kan og bør bruke sykkel som framkomstmiddel til og fra jobb, men potensialet for at mange flere kan gjøre det samme er stort. For å få til dette må vi bruke mer ressurser for å gjøre Molde til en god og trygg sykkelby, og som bonus blir det enklere for de som faktisk må kjøre bil.

Det gikk bra med meg i mitt møte med asfalten, ingen brudd, kun noen blåmerker og en liten hodepine- det kunne ha gått så mye verre.

Hege Karina Bøe,

økonom og personalansvarlig i SiMolde og Kvinnekontakt i Molde Arbeiderparti