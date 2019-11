Nyheter

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 23. november.

Kvinne til sykehus etter drukningsulykke i Telemark

En kvinne er fløyet til Ullevål sykehus etter at hun ble hentet opp fra Damvatn i Gransherad ved Notodden i Telemark fredag kveld. Politiet fikk melding om ulykken klokka 22.10 fredag kveld.

En drøy halvtime senere var kvinnen hentet opp av brannvesen og det ble utført livreddende førstehjelp. Kvinnen ble natt til lørdag fløyet til Ullevål sykehus med redningshelikopter.

Unge menn banket opp familiefar i Lillehammer

En guttegjeng banket opp en familiefar i Lillehammer slik at han måtte fraktes til sykehus i ambulanse natt til lørdag. Tre unge menn som oppsøkte sønnen i familien, gikk til angrep på faren i 40-årene da han forsøkte å avslutte en krangel.

Mannen i 40-årene ble både sparket og slått og måtte fraktes til sykehuset på Lillehammer med kutt i hodet og smerter i et bein.

Amazon saksøker Pentagon for tildeling av milliardkontrakt

Søksmålet kommer etter at Det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, tildelte Microsoft en avtale Amazon forventet å få. Kontrakten har en verdi på om lag 92 milliarder norske kroner.

Amazon har tidligere hevdet at det var en politisk beslutning å tildele kontrakten til Microsoft, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Bloomberg bruker rekordsum på politisk reklame

Michael R. Bloomberg har kjøpt TV-reklame for 33 millioner doller, over 300 millioner kroner, den siste uken. Kjøpet av reklameplass ses som en del Blombergs plan for å stille som presidentkandidat for Demokratenes i 2020.

Ingen andre kandidater har brukt så mye penger på reklame i løpet av én uke, melder nyhetsbyrået Bloomberg, som er grunnlagt av den 77 år gamle milliardæren.

Sjåfør bøtelagt for å ha kjørt i feil retning på E6 i Hedmark

Et vogntog med en litauisk sjåfør fikk kjøreforbud og vedtok et forelegg på 15.000 kroner etter å ha kjørt flere kilometer i feil retning på E6 i Hedmark fredag kveld. Politiet fikk tallrike telefoner fra bilister som møtte det utenlandske vogntoget som kjørte i feil retning på E6 sørover mot Stange i Hedmark fredag kveld ved 21-tiden.

Fartsgrensen på strekningen er 110 kilometer i timen.