«Hoppbanken» med original julebordvri

Nyheter

– Dette må være første gangen i verdenshistorien at det arrangeres en så annerledes og artig dugnad i en hoppbakke. For en fenomenal idé! Nå er jo denne banken vår hovedsponsor fra før av, men dagens stordugnad vitner om at de ønsker å bidra med mer enn penger. Gjett om det er kjærkomment for oss som jobber fast på dugnad for å oppgradere og holde dette anlegget i topp stand, sier Per Olav Blikås til Romsdals Budstikke.