Går til politisk streik etter kuttforslag i den videregående skolen

Nyheter

«På bakgrunn av dramatiske kutt til videregående opplæring i fylket, har Utdanningsforvundet varslet arbeidsgiver om at vi går til politisk streik mandag 25. november», skriver Utdanningsforbundet Møøre og Romsdal i ei pressemelding.

De oppfordrer også alle ansatte i de videregående skolene i fylket om å legge ned arbeidet i inntil to timer, fra klokka 14.00 - 16.00. mandag.

De vil også arrangere en stor demonstrasjon i Molde klokka 17.00 samme dag. Demonstrasjonen vil starte på Rådhusplassen med appeller og kulturelt innslag, med påfølgende fakkeltog til Fylkeshuset.

I pressemeldinga skriver Utdannignsforbundet at de ikke kan akseptere at tilbudet til videregående opplæring blir utsatt for slik rasering.

«De kuttene som nå er foreslått vil skade framtida for ungdommen i vårt fylke i lang tid framover. Kutta rammer også kulturlivet på en særs uheldig måte. Creo, som organiserer både lærere og kulturmedarbeidere, har sluttet seg til aksjonen«, heter det i pressemeldinga.