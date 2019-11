Få inspirasjon til både hus og hytte, interiør og velvære

Nyheter

Sist Boligmessa ble arrangert i Molde i 2017, ble det registrert 4258 besøkende. Ifølge tall fra Prognosesenteret vil nordmenn pusse opp for nesten 83 milliarder kroner i 2019. Prosjektleder for Boligmessa, Kjetil Jacobsen, forteller at de har arrangert Boligmessa i 22 år, og at det er spennende å ha den i Akerhallen for første gang.