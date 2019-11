Nyheter

Ny eierskapsmelding

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen legger fram regjeringens nye eierskapsmelding.

– Staten har et omfattende eierskap og eier blant annet en tredel av verdiene på Oslo Børs. Forrige gang vi la fram en eierskapsmelding var for fire år siden. Nå ønsker vi å utvikle eierskapspolitikken videre, sa Røe Isaksen i en pressemelding i forkant av et innspillsmøte med aktører i kapitalmarkedet i 2018.

Utenriksministermøte i G20

Utenriksministrene fra landene i G20-gruppa møtes i Nagoya i Japan.

Møtet er et av åtte ministermøter som finner sted i tillegg til toppmøtet i G20, som ble arrangert tidligere i år. G20 består av Argentina, Australia, Brasil, Canada, Kina, Tyskland, Frankrike, India, Indonesia, Italia, Japan, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Storbritannia, USA og EU.

Møte i SVs landsstyre

SV-leder Audun Lysbakken holder tale til landsstyret fredag 22. november kl. 11 i forbindelse med at landsstyret møtes.

Landsstyret skal også møtes lørdag.

Rapport om fysisk aktivitet blant unge

Verdens helseorganisasjon legger fram en global rapport om unges fysiske aktivitet. Rapporten tar for seg aldersgruppa mellom 11 og 17 år.

I fjor uttalte WHO at mer enn en firedel av verdens voksne befolkning har høyere risiko for å dø av diabetes og kreft på grunn av mangel på mosjon.

Sesongåpning på Beitostølen

Den kalde, fine tida er her, og fredag åpnes langrennssesongen på Beitostølen.

Klokken 10 starter kvalifiseringen i sprint fri teknikk for kvinner og menn, før det blir utslagsrunder fra 12.30.