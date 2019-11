Posten ber folk om å sende julegavene ekstra tidlig

Nyheter

Vanligvis er leveringstiden to til seks dager for post som skal til andre land i Europa. For resten av verden tar det fire til åtte dager for posten å komme fram, men i forbindelse med julen setter Posten opp egne sendefrister i samarbeid med andre lands postverk.

Pakker som skal til Sverige, Danmark, Finland og Island, bør sendes før 13. desember, mens brev og små pakker som skal samme sted, bør sendes innen 15. desember.

For øvrige land i Europa er fristen for brev og småpakker 13. desember og 11. desember dersom du skal sende noe til USA og Canada.

For resten av verden bør brev og småpakker sendes før 4. desember for at de skal nå fram til julaften.

Det må også påregnes inntil to dager ekstra på grunn av tollbehandling for pakker til utlandet.

I Norge er det ingen frister, men Posten ber likevel kundene om å beregne ekstra god tid.