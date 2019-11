Aas Mek. fikk kontrakt på ny brønnbåt

Nyheter

Aas Mek. Verksted på Vestnes har inngått en ny kontrakt med Nova Sea Service AS om bygging av brønnbåt etter verftets eget design, et skip med diesel-elektrisk fremdrift og anlegg for hybrid drift, skriver de i ei pressemeldinga.

Brønnbåten har en lastekapasitet på 3000 kubikkmeter, noe som gir en kapasitet på føring av 450 tonn med levende fisk. Båten vil ha innredning for 12 personer.

Skroget blir bygget i utlandet, og nybygget skal overleveres rederi i september 2021.

Aas Mek. Verksted ser på denne kontrakten som meget viktig for posisjonen som ledende brønnbåtbygger, heter det i pressemeldinga.