Vil kutte 34 stillinger neste år

Nyheter

Torsdag skal formannskapet i nykommunen behandle budsjett for 2020 og økonomiplanen for de kommende fire årene. Politikerne blir nødt til å ta stilling til tøffe kuttforslag fra kommunedirektør Per Sverre Ersvik. Han foreslår å kutte 34 stillinger neste år i forhold til dagens bemanning i Fræna og Eide. 12 stillinger kuttes i barnehage og skole, 13 i omsorg, og 8,5 i teknisk og administrasjon. Til sammen skal kuttene gi en innsparing på over 42 millioner kroner kommende år.